今夏將與阿根廷一同主辦美洲國家盃的哥倫比亞，周二向外界表示在武漢肺炎疫情下，仍計劃開放30%的球迷入場觀看美洲國家盃。

哥倫比亞體育部長盧仙拿表示：「沒有觀眾的美洲國家盃沒有任何意義，我們已製訂了公共衞生計劃，並將會容許球場容量的30%觀眾入場。」

他續稱，如果該國的疫苗接種計劃成功按計劃進行，武漢肺炎確診個案減少，入場人數將可再增加。至目前為止，該國希望在2021年前有3,500萬人能接種疫苗，目前有大約14.9萬人已經接種。

第47屆美洲國家盃原定於去年舉行，但由於武漢肺炎疫情在全球爆發，已改至今夏6月11至7月10日舉行，這屆亦是破天荒首度由兩個國家一同合辦，其中哥倫比亞方面自去年3月起，所有球場一直處於閉門，未有開放予球迷入場觀場。

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