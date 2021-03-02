因武肺延遲至今夏舉行嘅2020歐國盃仲有100日就舉行，早前英媒吹風賽事有可能改由英格蘭獨力承辦，取代之前由12個國家聯合主辦嘅構思。周一英國首相約翰遜向英國《太陽報》證實，同意包晒成屆賽事嘅主辦權，如果歐洲足協（UEFA）遲啲真係將呢屆歐國盃判畀佢哋，考慮到家陣人腳都幾鼎盛，難怪英媒又吹奏三獅有機會歷史性首次喺呢項賽事封王。

英國5月可放球迷入場

英國武肺疫苗接種計劃超乎預期咁順利，直至過去周末，已經有超過2,000萬人接種首劑疫苗。英政府上周就透露，計劃由6月21日開始撤銷喺英格蘭嘅所有社交限制，而且約翰遜亦預期可以喺5月17日起畀球迷入場，所以佢今次接受訪問，就主動提出願意承辦2020歐國盃所有比賽︰「如果佢哋希望我哋主辦其他場次，我哋亦會絕對同意。」

原本2020歐國盃分別會喺12個國家嘅12個城市舉行，英國倫敦嘅溫布萊會上演包括決賽在內嘅七場波。但由於家陣歐洲疫情太嚴重，UEFA希望最好就一國搞晒，咁就唔使啲球隊周圍走，增加感染風險。

如果英格蘭成功爭取到獨力搞歐國盃，咁就會係繼1996年後再次舉辦呢項賽事。記得當時有舒利亞同加斯居尼等球星嘅英軍，賽前都俾外界睇好，可惜四強不幸輸畀嗰屆嘅冠軍德國。比起25年前，𠵱家呢隊英格蘭攻力可以講係更強，箭頭有好可靠嘅哈利卡尼，前線其他位置有人滿之患，攻擊中場有史達寧、基亞利殊同占士麥迪臣等等多功能球員，啱啱翻生嘅迪利阿里都有機會，領隊修夫基一定有排揀人。

德葡法勢阻三獅軍

雖然英軍牌面上唔錯，但大家都知唔係話你晒冷就一定有盃捧，今屆有唔少國家嘅實力都有提升。葡萄牙有大勇嘅般奴費南迪斯，2018年世盃冠軍法國亦有基利安麥巴比喺度，甚至近年有啲下滑嘅德國，教練路維啱啱暗示有意重召湯馬士梅拿等老將重整旗鼓，真係唔睇少得。