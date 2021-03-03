距離7月舉行的東京奧運現時只餘下4個多月時間，但現時日本政府及國際奧委會（IOC）均未確認東奧是否會可如期舉行。近日有日本傳媒報道，指日本政府主張如期舉行奧運，但為減低國民憂慮，傾向不予海外觀眾入境觀賞比賽，全程「日本人限定」。周三東京奧委會主席橋本聖子就向傳媒表示，各個持份者將在3月25日之前，決定是否予海外觀眾入境欣賞東奧賽事。

原定3月7日解除的東京都緊急狀態令，近日已經決定將延長兩周，而且近期的確診人數下跌幅度不如預期，亦令國民擔心日本是否有能力如期舉行奧運。據《每日新聞》的報道，現時由首菅義偉領導的政府打算如期於7月23日舉行東奧，不過為減低國民憂慮奧運期間大量海外遊客入境導致疫情大爆發甚至失控，所以不傾向東奧比賽開放予海外觀眾入場。

而《讀賣新聞》近日的民意調查發現，雖然有70%的受訪者對東奧感興趣，但有58%受訪者反對在大部份地區仍然在緊急狀態之下舉行東奧，更有多達91%受訪者認為即使東奧如期舉行，亦要嚴格限制入場人數，甚至所有比賽閉門作賽。

周三日本政府、IOC、國際殘奧委、東京奧委會以及東京都的代表舉行五方視像會議，會後東京奧委會主席橋本聖子出席記者會，指將在3月25日傳送聖火開始前決定是否允許海外觀眾入場，4月則決定是否批准日本國民入場欣賞比賽。

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