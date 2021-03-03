一年一度的NBA明星賽將於下周日在鷹隊主城市阿特蘭大上演，聯盟在周二公佈三分賽、技巧賽和入樽賽的參賽球員名單。當中三分賽將有神準的勇士明星控衞「咖喱仔」史堤芬居里（Stephen Curry）參戰，與太陽後衞D卜克（Devin Booker）兩位三分王齊爭逐獎座。而技巧挑戰賽就有聯盟兩大神控衞當錫（Luka Doncic）和「控衞之神」基斯保羅 （Chris Paul、CP3）挑戰，星光熠熠的陣容令明星賽值得期待！

今年明星賽受疫情影響，所有賽事均會集中在一天內完成，明星賽開波前會先進行三分賽和技巧賽，中場則進行入樽賽。NBA周二公佈3個焦點賽的15位參賽球員名單，當中以三分賽參賽陣容最有卡士。咖喱仔和卜克此前分別是15/16和17/18球季的三分賽冠軍，現兩位三分王將會回歸同場競逐，大灑三分雨。咖喱仔今季已累積射入164球三分，在聯盟居首。另外4位參賽者分別有塞爾特人雙探花塔圖（Jayson Tatum）和J布朗（Jaylen Brown）、2屆入樽王冠軍拿維（Zach LaVine）和爵士球星米曹（Donovan Mitchell）。可惜的是，遠射了得的尼拉特（Damian Lillard）宣佈不會出戰。

技巧賽陣容同樣星光熠熠，靚仔新星當錫和CP3均是現今球壇兩位頂級控衞，前者是全能三雙機器，後者能把手下的籃球控得出神入化，挑戰者將要進行一系列運球、投籃、走籃的項目挑戰個人技巧，一老一嫩對決值得期待。另外的參賽者有溜馬前鋒D沙邦尼斯（Domantas Sabonis）、紐約人前鋒蘭度爾（Julius Randle）、魔術中鋒禾斯域（Nikola Vucevic）和拓荒者的哥雲頓（Robert Covington）。

入樽賽是相對星光黯淡的賽事，塘鵝新星錫安威廉臣（Zion Williamson）周二表明不會出戰，參賽的全是新秀球員，包括拓荒者的安菲尼西蒙斯（Anfernee Simons）、溜馬新人史坦尼（Cassius Stanley）和紐約人新秀托賓（Obi Toppin），是唯一沒明星球員參賽的賽事。今季新秀挑戰賽則被取消。

2021年明星賽參賽名單

三分賽

球員 球隊

史堤芬居里 勇士

D卜克 太陽

塔圖 塞爾特人

J布朗 塞爾特人

拿維 公牛

米曹 爵士

技巧挑戰賽

當錫 小馬

基斯保羅 太陽

D沙邦尼斯 溜馬

蘭度爾 紐約人

禾斯域 魔術

哥雲頓 拓荒者

入樽賽

安菲尼西蒙斯 拓荒者

史坦尼 溜馬

托賓 紐約人

資料來源：NBA.COM

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