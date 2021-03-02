阿士東維拉周三會在英超聯賽，作客出戰錫菲聯，因為腳傷已休戰兩場的隊長基亞利殊將要繼續缺陣，領隊甸恩史密夫強調，該隊在缺少這位英格蘭中場的情況下，仍然有力取勝。

「基亞利殊無法趕及在周三之戰上陣，他不會隨隊出征。」甸恩史密夫在賽前記者會上說。「到本周稍後時間，我們就會決定他何時可以復操。隊醫與復康團隊目前每日也跟進着他的情況。基亞利殊是一位頂級球員，我們當然希望他能夠上陣。不過球員總會受傷，問題是你怎樣處理這種情況。」

「之前有很多聲音指我們是支一人球隊，沒有基亞利殊便無法取勝，但我們十分信任陣中所有球員。基亞利殊作用巨大，無法上陣難免令人失望，但我們知道就算他不在陣，球隊也有能力贏波。」甸恩史密夫補充說。

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