英超最近傳出有球星買安眠藥溝酒飲，前熱刺中場奧哈拉冇端端走出嚟認投咁，但就話自己當年踢波係疑似壓力大所以要服食安眠藥，但就冇溝酒一齊飲。

唔知大家仲記唔記得奧哈拉呢個名？呢位出身熱刺青訓系統嘅前球員，庸庸碌碌咁喺去年完成咗佢嘅職業生涯，而且臨退役前仲喺國家聯賽球會比利列卡做過領隊兼球員，但1年貨仔多啲就同球會解約。當大家都開始遺忘呢位仁兄，點知佢最近接受Talksport訪問，就講開最近幾敏感嘅話題，就係涉嫌有球星喺黑市入手咗一大批藥力強勁嘅安眠藥佐匹克隆（Zopiclone），然後溝埋香檳同伏特加一齊飲。

34歲嘅奧哈拉話自己球員生涯都食過無數安眠藥：「以前星期二晚後嘅比賽，我都成日瞓唔着，可能腎上腺素激增，所以就開始依賴安眠藥，慢慢就上癮，開始不斷食，但後尾停到。」

佢就否認自己有溝過酒飲，仲呼籲球會要幫助呢班球員戒藥癮：「我可以理解啲球員要服藥，但唔明佢哋點解要食到好high咁，我覺得呢啲球員需要幫助。」

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