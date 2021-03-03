英國《鏡報》報稱，現時從皇家馬德里外借到熱刺效力的威爾斯球星加里夫巴利，已向皇馬方面表明即使他下季離隊，繼續外借至熱刺效力，都要求皇馬方面繼續兌現，他現時合約中60萬鎊周薪的承諾。

目前巴利與皇馬這份巨額合約，在明年夏天才會到期，現時的薪金由皇馬及熱刺各分擔一半，據報最近重拾狀態的巴利，已要求皇馬下季繼續兌現60萬鎊周薪的合約，不論他是繼續外借加盟熱刺，還是永久轉會離開，都要求繼續領取這份薪酬。

報道續指，巴利在球季結束前對未來沒有明確的下一站，但堅決拒絕減薪，這意味巴利如下季再借回熱刺，皇馬將不得不大幅補貼他的薪酬，如果熱刺希望永久買斷巴利，皇馬方面亦要支付一大筆解約金才能踢走他。

一般預計與皇馬教練施丹不和的巴利，將不會再為皇馬效力，但由於巴利合約的高薪，令皇馬處於兩難局面。

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