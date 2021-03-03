成日都話俄羅斯人係戰鬥民族，睇下佢哋點樣打籃球就知啦。事關喺俄羅斯有一種將摔角同籃球融合埋一齊嘅運動Regball。雖然冇咗籃球走步嘅規則，不過防守球員可以用任何方式撞低或者拉跌持球嘅球員，所以其他隊友就係要盡力保護持球者，直到將個波放入網為止。就咁講好似有些少復雜，咁不如去片啦！

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！