英超曼城今季表現出色，除了在聯賽榜遙遙領先外，聯賽至今只失17球，為失球最少的球隊，外界更歸功於今季才加盟的中堅魯賓戴亞斯。不過這位葡萄牙國腳接受訪問時就表示，被譽為曼聯英超時代其中一對最佳中堅組合，尼曼查維迪和里奧費迪南是他少年時的偶像之一，就激親不少曼城球迷。

戴亞斯接受現擔任英國電視台BT球評的費迪南訪問時表示，在少年時已經有觀看英超，並視維迪和費迪南為自己的偶像之一。他說：「當我還是個孩子時，觀看英超比賽對我來說，就如一個夢幻般的周末。我觀看了你、維迪、高柏尼和泰利的比賽，名單更是無窮無盡。單是觀看比賽，我已經學習到不少東西。我亦因此更明白英超，以及你（指費迪南）的比賽方式。」

曼城上季英超衛冕失敗，外界指隊長兼中堅高柏尼離隊是關鍵。不過戴亞斯就否認自己是「新高柏尼」，他說：「我明白大家為何會拿我跟高柏尼作比較，但坦白說以高柏尼為曼城作出的貢獻，我根本不能取代他。當然我也有野心，就是想獲勝。」

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