三年前，還是中學生的女重代表佘繕妡（Kaylin）受訪時曾寫信給20歲的自己，曾憧憬20歲的自己會有怎樣的劍擊成就，結果她超額完成，既是亞運團體銅牌得主，亦奪青奧兩銀，預期外的是武漢肺炎，考上心儀的美國聖母大學竟成「疫校」，今年5月滿20歲的她無懼疫情，助聖大連奪上月兩個大學邀請賽冠軍，更被大學點名稱讚，本月底賓州NCAA劍擊錦標賽，她期望繼師姐江旻憓後，踏上冠軍頒獎台。

記者/攝影：徐嘉華

場地：Vspace Prime

To 17歲的佘繕妡

去年8月中，香港多份報章報道美國「疫校」的新聞，其中一間發現有147名師生確診，正是位於印第安那州的名校聖母大學（The University of Notre Dame），爆疫後要停課兩星期及改為網上授課，剛到埗不久的Kaylin幸沒受牽連：「當時美國疫情雖然很嚴峻，大學亦批准我們海外學生遲一年入學，但我不想浪費時間，雖然開學一個星期就爆疫，要改網上授課差不多一個月，但沒影響我大學的訓練。」

訪問這天，Kaylin穿着大學綠色tee，用的劍也印上ND的大學名，加上燦爛笑容，看得出她十分享受美國大學生活。

聖大點名稱讚新鮮人

Kaylin憑2018年世少冠軍及青奧銀牌，以及國際學校公開試的優異成績，成功考入第一志願的聖母大學商學院，還獲得該校四年「全資獎學金」，總數超過240萬港元，去年8月1日飛抵聖母大學開學，11月底開始放聖誕假返港，由於各地疫情仍然嚴峻，她要先飛到洛杉磯做病毒檢測，被迫留三日等檢測結果才可以上機返港，到港後再在酒店隔離14天才能回家。

今年1月中再飛回大學繼續學業及大學劍擊，這位前世少冠軍無懼當地攝氏零度以下的冰天雪地，已急不及待表現自己，在上月兩個大學邀請賽對過8間大學共10場比賽，Kaylin參加了九場，全部取勝，助因疫情闊別賽場長達11個月的聖大獲得首2勝，大學專頁也點名稱讚她：「聖大新鮮人發光發亮！」連平時寡言的香港重劍教練Tavi也在fb盛讚愛徒：「為你的成績感到驕傲，我都告訴過你，你是最好的！」

Kaylin現在就讀的聖大商學院，除名列美國大學頭幾位外，他們的劍擊隊更是全美數一數二，是去年ACC（大西洋沿岸聯盟）劍擊賽男、女團總冠軍，總教練Gia Kvaratskhelia獲選為最佳教練，聖大亦是2019 NCAA（全美大學體育會）總排名第3（去年NCAA因疫情取消比賽），兩位美國女重姊妹花兼奧運獎牌得主Kelly及Courtney Hurley是聖大畢業生，目前隊內有超過55名男女劍手，Kaylin現時學業及劍擊兩兼顧，每星期練一至六約15小時，最瘋狂試過早上5時半起床去劍擊館訓練，之後連上5堂課至下午3時半，4時再到劍擊館練到6時半，晚上8時半又去補習，但Kaylin樂在其中：「美國大學打團體賽的成績是計算所有劍種得出一個總分，所以就算不同劍種，隊友間的團體精神都好好，我亦很相信這裏的教練，無論管技術的或者是體能的。」

獲逾240萬全資獎學金

難得取得全資獎學金，Kaylin坦言不可以只顧打劍而忽視學業：「若學業成績不夠分，就不能練習以及比賽，太低分，給我的獎學金也會褫奪，我覺得好合理。」聖母大學每年學費，包括食宿、書簿費等超過80,000多美元（約62萬港元），Kaylin未來4年的大學總開支超過240萬港元，現全數由大學支付，亦證明運動員也可讀到書：「能取得全資獎學金，對我是一個推動力，聖大劍擊組每四年才派一次『全資獎學金』，男、女子組各一個名額，很開心亦很難得他們選了我；以我的例子，我自幼已開始兼顧學業及劍擊，很少跟同學去玩，每次到海外比賽都會帶備書本溫習，現看回頭，我覺得很值，最重要向着自己目標努力，不讓自己後悔。」

Kaylin四歲半隨父母從加拿大返港定居，六歲開始打劍，2017年16歲就讀沙田學院的她參加體院「夥伴學校計劃」，開始彈性上課及全職訓練，1星期至少練25小時，她終在2018年大爆發，連奪世少金牌、亞青2金2銅，更在克羅地亞衞星賽奪得成人賽首面金牌，年中在雅加達亞運奪團體銅牌，還有布宜諾斯艾利斯的青年奧運會奪個人賽及混合賽兩面銀牌。

世青冠軍憾未能實現

2019年Kaylin開始應付公開考試，減少出外參賽，她最在意的波蘭世青賽個人賽16強止步，最後位列第10名，原本想在去年4月在美國鹽湖城的世青賽爭金，可惜一場疫情令比賽辦不了：「我記得3年前寫下自己20歲的劍擊成績，其中一項是奪世青冠軍（20歲或以下才可參加），我備戰得很辛苦，突然取消了真的很不開心。」

Kaylin疫情前最後一個比賽，是去年3月的布達佩斯大獎賽，當時她在64強爆冷以7:6擊敗中國的前世界盃金牌朱明葉，怎知回港後得知中國劍手染疫，幸虛驚一場：「那次真的好驚，自己還嚇自己，在屋企隔離時感覺有點不舒服，幸好檢測後是呈『陰性』。」第一年大學生活就遇上武肺，Kaylin選擇積極面對：「這個疫情不單影響大學生，是影響全球人，避也避不到，是逼你進步，隨時要改變學習及工作環境，惟有做好過程，從中學習。」

本月底的東奧資格賽（見另文）未知能否成行，Kaylin暫時先備戰本月25-28日在賓夕凡尼亞州立大學舉行的NCAA劍擊錦標賽，香港重劍1姐江旻憓曾於2014年代表史丹福大學奪女重個人冠軍，Kaylin希望一嘗此冠滋味：「我不知今年會否做到，但希望未來幾年仍是聖大學生，能站上NCAA冠軍頒獎台。」美中不足是原本上周六、日（27及28日）被視為是NCAA熱身賽的ACC大學劍擊賽，爭取衞冕的聖大因隊中有人確診被逼退賽，但正如Kaylin所說，疫情避不了，從中學習，也是成長寶貴一課。

From （就）20歲的佘繕妡

給25歲的自己…

沒想過叫Kaylin寫給五年後的自己時，她會提起六塊腹肌：「25歲的佘繕妡，希望你同樣努力、同樣堅持，希望你終於去到奧運，讀書有讀到碩士了嗎？希望你仍繼續打劍，亦想問問你有六塊腹肌了嗎？希望你做到啦！BYE！」未試過的東西總令人躍躍欲試，Kaylin還有五年可以實現願望，加油！