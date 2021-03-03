AC米蘭前鋒伊巴謙莫域周二疑似再一次向湖人球星勒邦占士（LeBron James）發炮，強調運動員不應多談政治。

「運動員團結世界，政治卻導致分化。我們的角色是利用一己之長團結世界。運動員應該專注運動，將政治留給政客。」有份合辦意大利San Remo音樂節的伊巴謙莫域，周二出席活動記者會時說。

伊巴日前接受瑞典節目訪問時透露，不認同占士利用自身影響力，在社交媒體上發表跟社會政治有關的議題。「他非常厲害，但我不喜歡這些有特殊『地位』的人談及政治議題，做回你自己擅長的事，我踢足球是因為我是最擅長的，若果我是政治家或施政者，我就會回去做政治工作。這是名人覺得自己成功後，第一個會犯下的錯誤，我認為他們最好避開這些議題，回去做自己擅長的事吧。」伊巴說。

近年經常就政治及社會議題發聲的LBJ，隨即作出反駁。「我永遠不會在發生不正確的事情時沉默，我推動平等，反對社會不公義、種族歧視、選民被壓制，這些正在我們社區發生的事。」他說。「我用自己的平台繼續發光發亮，希望不單救助到我們的社區，而是整個國家甚至全世界。我永遠不會只記掛着體育運動，因為我明白這個平台⋯⋯我的聲音是有多大影響力。我的說話都經由一個受過教育、富有知識的大腦思考，要批評的對象不應該是我，因為我是有做好功課的。」

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