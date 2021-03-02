周一NBA常規賽東岸二哥網隊作客馬刺，網隊的八連勝紀錄上場被小馬終結，今場有K艾榮（Kyrie Irving）回歸即重展氣勢，他拿下27分6籃板7助攻，夏登（James Harden）更爆出「超級三雙」數據，勇奪30分15助攻和14籃板，協助網隊加時後以124:113擊敗馬刺，是他們19年以來首次在聖安東尼奧嬴波。

艾榮強勢回歸

有艾榮回歸的網隊，甫開賽就大打華麗進攻戰，艾榮和夏登狂傳入內線「拆你屋」，兩位球星也各自施展渾身解數得分。不過馬刺亦有迪洛桑（DeMar DeRozan）個人表演，拿下22分11助攻，網隊半場僅領先57:54。換邊後僵局依然持續，但夏登在第四節內外開弓，為網隊拉開了12分優勢。

以為勝算在握，馬刺卻在完場前打出一波10:0攻勢，趕及在場鐘響起前射入壓哨球，扳平108:108，把比賽帶入加時。惟馬刺加時演出走樣，賽事進行五分鐘後勝負懸念已不大，是網隊自2002年以來首次在馬刺主場贏波。

夏登自1月由火箭來投後，至今上陣22場錄得7次三雙，今場他就成為網隊史上首人單場得到30+10+15，他賽後說：「我只是盡力找方法為球賽帶來影響力，我沒想着得分，我們隊中有不少人能把球送入網，我只需做好分球的角色，讓他們輕鬆入球，策動一個好的攻勢。」

文：華弟