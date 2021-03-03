由「萬人迷」碧咸有份出任班主的美職球隊國際邁亞密，今季找來同樣是曼聯92班成員之一的菲臘尼維利出任教練。周二「菲臘佬」正式帶領邁亞密出席首課操練，就連碧咸也有到場督師，更在IG上載照片表示首天操練，令他回想起首天上學的感覺。

上季首度征戰美職就闖入季後賽，可惜在季後賽首圈被淘汰出局的國際邁亞密，決定解僱教練迪亞高阿朗素，並找來碧咸的前曼聯隊友兼好友菲臘尼維利執掌帥位。上個月國際邁亞密宣佈簽入史篤城中堅梳爾哥斯後，周二「菲臘佬」終於正式帶領球員進行操練，準備在4月初開始的美職新球季。

作為班主之一的碧咸，在首日的操練也有到場觀看「菲臘佬」的帶隊情況，從碧咸IG上載的照片可見這名前英格蘭球星的心情不俗：「今天就好像首日重新回到學校，一個新的開始，已經對新球季開始感到激動，第一天的季前訓練。」

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