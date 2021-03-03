正在養傷的AC米蘭神鋒伊巴謙莫域，周二竟現身意大利當地的聖莫雷音樂節擔任特別嘉賓，與另一位嘉賓在致辭互嘲一番甚逗趣。

伊巴在周日對羅馬的聯賽受傷退下火線，賽後有指或要養傷近2周，可能錯過下周中歐霸盃隨隊重遊奧脫福倒戈曼聯。不過，他仍然受邀在周二的聖莫雷音樂節任嘉賓，穿上黑色西裝的他上台後與另一嘉賓、當地電台及電視名主持Amadeus鬥嘴，皆因對方是國際米蘭的粉絲。

「很榮幸來到這裏，而你也應該很榮幸在你身邊有我。」伊巴這樣在台上說出開場白：「平常，我總是覺得自己很強大，但來到這裏就覺得自己很渺小，但還是比你（Amadeus）大一點。」

伊巴隨後又開玩笑地稱自己接過音樂節的規劃工作，開始制定自己的規矩：「首先有22名歌手參賽，11對11，但由於現在有26位歌手會上台，所以要把他們出售。我聽說利物浦正在找球員，如果他們不要，那就要把這4人安置在花園，我會讓他們有工作。第2個規則，就是和舞台有關，這裏太小了，是為你這種矮人（Amadeus）而設，我需要105米乘68米，就像聖西路一樣。」

他最後再稱這會改名作伊巴音樂節，會有90分鐘連同補時，而在舞台上就只有自己才是最佳。聽到這些致辭，場內不少人大笑，看來伊巴到時掛靴後，還可以朝棟篤笑或主持方向發展，繼續吹噓自己多強大。

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