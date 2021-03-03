七屆世錦賽冠軍現年已經52歲的亨特利，自2012年宣佈退役後，周二在直布羅陀公開賽復出，雖然亨特利賽前獲「火箭」奧蘇利雲鼓勵，形容他為「桌球界的老虎活士」，然而這名蘇格蘭球手在首圈即以局數1:4，敗給35歲的英國球手沙治（Matthew Selt）。

賽後亨特利表示：「當我在酒店房穿起西裝起時，我真的感到緊張，但這是很好的兆頭，因為你不緊張你就不會有好表現。不過我仍需要更多興奮的緊張，而不是不知道在做甚麼的緊張，我不會容易忘記所有東西。」

這位已經退役9年的球手，去年獲外卡邀請參加至少兩個職業賽，雖然在第二局亨特利一度打出破百的111分，是他職業生涯第776次，將局數追成1:1平手，但最終仍以1:4落敗。亨特利坦言：「今場沙治打得很好，我在比賽仍表現不夠好，還有很多工作要做，再多一個月練習會變得更好。當我獲得800次單桿破百，我才會更新我的社交媒體，776次對我來說不是一件大事。」

英國BBC報道，776次單桿破百令亨特利成為史上排名第四的球手，僅次於780次的卓林普、833次的希堅斯及1,033次的奧蘇利雲。

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