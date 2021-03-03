香港剛有一名63歲老翁，接種中國製科興疫苗兩日後身亡，遠在巴西已經80歲球王比利，雖然已經不良於行，但周二仍選擇接種了科興疫苗，更表示「今天是難忘的一天」。

曾3奪世界盃冠軍的巴西球王比利，自去年武漢肺炎疫情大流行後，一直留在巴西聖保羅的家中深居簡出，現年已經80歲的他如今已經行動困難，近日在Netflix推出紀錄片，更看到比利需要支架或輪椅代步。

不過，周二這位巴西老球王卻在IG賬號上傳相片，表示自己接種武漢肺炎首劑疫苗，身穿藍色上衣戴起口罩，還舉起大拇指的比利更形容：「今天是難忘的一天，我收到了疫苗。疫情大流行尚未結束，在更多人獲得接種疫苗之前，我們必須繼續遵守防疫規定保障生命。」比利還敦促民眾外出時不要忘記戴口罩及保持社交距離，並稱如果我們都為大家著想，疫情將會過去。

據當地傳媒報道，比利是在自己家中，接種了首劑有效率僅50.6%的中國製科興疫苗，據報擁有2.1億人口的巴西，截至周三武漢肺炎確診個案超過一千萬宗，當中死亡個案亦達254,942宗，是全球疫情最嚴重的國家，該國早於一月已經批准使用中國科興疫苗及牛津阿斯利康疫苗，但目前該國人口的接種比例不足4%。

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