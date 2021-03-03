周二意甲快車拉素對拖連奴賽事出現了鬧劇，賽前客軍拖連奴陣中爆發武漢肺炎疫情，當地衞生部門在該隊錄得至少10宗確診個案後，要求該隊全隊隔離不能離開該座城市，然而意甲賽會周二的緊急會議上卻一致決定，要求周二比賽如常進行。

結果拉素整支球隊周二如期到達主場，安排了正選陣容並做好準備比賽，但他們的對手卻仍在約700公里之外，最終主球證與拉素整隊等待了45分鐘後，正式宣佈比賽結束。

意媒料這場賽事拉素將會被判贏3:0，反觀被當地衞生部門禁止出征作客的拖連奴，甚至面臨被賽會扣分的危機，但預計客軍將會對這個裁判提出上訴。

意媒續指，除非拉素方面都同意延遲比賽，但由於兩間球會的東主存在不和，拖連奴班主曾在擁有的報章上，公開批評過拉素方面的態度。不過今季已曾有拿玻里對祖雲達斯的賽事，同樣因疫情無法作客的拿玻里被判輸後上訴成功，得以獲得重賽，故周二這場拉素對拖連奴的賽事，亦有可能會擇日重賽。

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