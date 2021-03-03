阿仙奴領隊阿迪達周三出席英超賽前記招，強調球隊今季仍以爭奪前4為目標，但也指出現實是要靠其他球隊失分，而他們首要期望做到的，就是不用倚賴他人。

截至現時的聯賽榜，阿仙奴暫排第10，與第4位的韋斯咸相差8分，雖然離季尾仍有12輪比賽要踢，爭上前4未絕望，但兵工廠要藉其他前列球隊相繼失分，而自己能保持穩定狀態，才有機會。

「當然，爭上前4是我們的目標，能夠帶領球隊回到前幾季應處的位置，一直是我所盼望的。」阿迪達續謂：「但事實是這不到我們決定，要倚賴其他球隊失分，這不是好事，如果能夠倚賴自己才是好事，所以這是我們首先要做到的。我能肯定的是，如果我們做好本份，就能佔有一個好一點的位置，然後剩下4至5場賽事時，才去評估能否進入前4。」

他隨後被問到球會的轉會大計，也很現實地說：「明顯是我們正在計劃這個夏天的轉會，但那要視乎我們在哪個位置結束球季。不過，要改善或強化自身，是先從內部擁有的東西做起，而不是向外購買球員來提升水平。」他也覺得現時說阿仙奴只能靠歐霸盃封王來得到下季歐聯入場券是言之過早，但也承認若再次錯失躋身歐聯的機會，那會使球隊上下十分沮喪。

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