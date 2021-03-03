據英國傳媒報道，英政府有意在5月17日重放足球賽事予球迷入場，英超賽會就擬向政府申請在最後兩輪聯賽有限度開放球迷入場。不過不少球會就心急如焚，希望盡快恢復讓球迷入場，以補救球會巨大的經濟損失。

英超聯賽管理總監馬斯迪斯上月就曾經透露，英超賽會仍希望球迷可在今季結束前重返球場。據《每日郵報》周二報道指，英政府暫計劃在5月17日重放足球賽事予球迷入場，因預期屆時會進入封城後期重放措施的第三階段，其中一項是容許足球球賽開放球場25%的觀眾，或准許10,000名球迷入場，英超就期望能在最後兩輪聯賽重新開放球迷入場。

據報英超會在4月及5月逐漸試行讓球迷入場，但不少球會都希望盡快落實批准球迷入場觀賽，以孺補經濟損失，他們就表示各球會已不需要「綵排」，事關季初時已開放過約2,000球迷入場，當時沒有任何問題發生。若事成，據報每間英超球會於完季前最後兩輪聯賽，會有一場賽事能夠開放給球迷入場。

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