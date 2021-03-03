曼聯舊年夏天有傳話會簽入德甲多蒙特中場查頓辛祖，但傳咗咁耐，最後因為蜜蜂兵團叫價太高，搞到呢單交易告吹。相信辛祖嚟唔到，紅魔中場保羅普巴一定唔開心，事關佢最近同辛祖合作拍可樂廣告嗰陣，就講到明好想同對方同隊，一齊做隊友。

紅魔上年追逐辛祖追個成個夏天，結果因為多蒙特開天價叫到1.08億鎊（約11億港元）嘅價錢，最終令到曼聯卻步。普巴最近就表態講明，好想同辛祖同隊踢波，佢近排同呢位英格蘭中場一齊幫百事可樂拍廣告，兩個人喺唔同場境之下控球，再傳給隔籮螢幕嘅對方。普巴之後喺社交媒體分享呢條廣告短片，寫明：「終於同辛祖同隊。」他之後喺文末補充返，係廠商嘅「PepsiGlobal」球隊。

雖然兩個人只係一齊拍廣告，但普巴講到明想同辛祖同隊，不少球迷就相信佢可以影響到曼聯簽辛祖，令對方下季有機會嚟英超，仲講笑話要靠普巴做經理人去拉攏同埋傾呢一單交易。辛祖同多蒙特嘅合約雖然要到2023年夏天先到期，但呢位蜜蜂中場嘅轉會費據講已經跌到2,000萬鎊至8,800萬鎊，除咗因為疫情關係，都同辛祖今季狀態下滑嘅表現有關，佢至今為多蒙特上陣21場德甲，只射入6球。

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