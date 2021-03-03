周二NBA常規賽快艇作客塞爾特人演東西岸大戰，客隊今場有球星尼納特（Kawhi Leonard）因背傷休戰，即使保羅佐治（Paul George）個人攻入32分5籃板和4助攻，快艇仍然以112:117不敵有6位球員得分上雙的綠軍，近4戰已經輸了3場。

快艇開賽前才臨時決定把尼納特列入傷兵名單，後者於熱身環節時感覺背部有痛楚，不久後就離開綠軍的TD花園球場，快艇宣佈改由列治積遜（Reggie Jackson）出任正選。失去場均26.8分、6.3籃板和4.9助攻的尼納特，快艇僅靠PG和列治積遜的火力抵擋綠軍，儘管他們首三節後仍領先綠軍89:88，但快艇的火力末節有所下降，隨後被綠軍的塔圖（Jayson Tatum）領軍連續得分，把比數拉開。PG在最後11.5秒射入三分球，重新把比數追至112:114，惟時間無多，快艇只能用犯規戰術換取球權，而PG於最後8.9秒投最後一擊亦未能命中，只能為綠軍送上三連勝。快艇4場作客之旅錄得3敗，下場還要作客巫師。

同日常規賽金塊作客東岸三哥公鹿，今賽戰情意外一面倒，金塊由第二節起大幅領先對手，最多把比分拉開過31分。這要歸功於金塊全能中鋒祖傑（Nikola Jokic），今場大爆發的他，全場23投15中，交出「大三元」37分10籃板和11助攻，錄得今季個人第9次三雙，更是其生涯第50次三雙。反而公鹿三分啞火，命中率低至27.5％，即使當家球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）拿下27分，仍然無法阻擋祖傑的攻勢，前者已提早在第四節離場休息。結果金塊最後以128:97大勝公鹿，成功終止對手五連勝。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------