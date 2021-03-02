新一季F1下月便會揭幕，力爭車隊八連霸的平治，周二首席發放W12新戰車的相片。平治上季為表示對黑人平權運動的支持，特別將戰車由銀色噴成黑色，他們今季的新車仍然會以黑色為主調。

受到減省成本的規則所限，平治的新車有很大程度上沿用了上季W11的底盤，但空氣動力學組件設計就作出了改動，以符合減低賽車下壓力的新例。F1今季引入了「研發代幣（token）」系統，有限度為戰車進行升級。「新規例大致上凍結了戰車的研發工作，但每隊仍會獲發兩枚代幣，作來改動戰車。」平治技術總監占士艾利臣說。「除了代幣之外，各隊還會收到一張清單，列明作出甚麼改動，就要花上多少代幣，而各隊有權自行決定如何分配代幣的使用，不過亦有一些部份，毋須使用代幣就可進行改動，例如是動力單元（混能引擎）、冷卻系統、懸掛系統及空氣動力部件等。」

「我們已使用了所有代幣，但就不會透露用了在哪些範疇。在適當的時候大家就會知道，在賽季展開之後，賽車基本上就不能再作改動。」他說。

至於將會爭取個人第八個世界冠軍榮銜的咸姆頓就指，非常期待駕駛新車上陣：「我在冬季一直有跟車隊工程師保持聯絡，了解他們的預備工作，而我在另一邊廂亦為自己做好準備。我真急不及待想駕駛這部W12上場。」

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