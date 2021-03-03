周日NBA常規賽西岸第2的湖人主場迎戰第3的太陽，紫金兵團失去安東尼戴維斯（Anthony Davis、AD）後戰力大減，球星勒邦占士（LeBron James）要獨自撐起球隊。面對火力強勁的太陽，占士今場仍轟入38分5籃板6助攻，加上對隊主將D卜克（Devin Booker）於第三節連吃兩次技術犯規被逐，湖人竟未能把握機會，最後以104:114敗陣，近7戰已經5敗。

湖人除有AD這位長期十字兵，今場還有正選中鋒馬克加素（Marc Gasol）和前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）缺陣。紫金兵團缺少三位主力，今場大部份時間都處於落後，儘管占士半場已有15分進賬，一度領軍取得領先優勢，但打完半場後湖人又落後53:60。打至第三節中段，比賽火藥味濃厚，已拿下17分的D卜克因不滿判決，用力將球傳給球證，連吃兩次技犯被驅逐離場。這對當時僅落後4分的湖人來說是大好消息，惟他們隨後幾乎只有占士得分，其他隊友偶爾一兩球的貢獻，並不足以抵銷太陽頻密的入球。湖人一直未能反超前，第四節更被拉開雙位分差，即使占士全場拿下38分也愛莫能助，湖人最後又輸一場。

紫金兵團近7戰已吞下第5敗，賽後被贏波的太陽爬頭升上西岸第2，湖人則跌落第3位。失去AD的占士已拼盡全力，今場是他近仗第3場得分30+，惟湖人全都輸掉比賽。他們接下來會作客西岸下游的帝王，之後獲得一個明星賽小假期，明星賽後相信AD有望回歸，協助湖人擺脫頹勢。

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