周二英超聯賽，榜首的曼城主場迎戰狼隊，雖然下半場一度被對手追成1:1平手，但「藍月」在最後10分鐘連入三球，當中包括「耶穌仔」加比爾捷西斯的梅開二度，結果曼城以4:1擊敗狼隊，各項賽事豪取21連勝，當中包括15場英超之餘，更錄得平球會紀錄的28場不敗，以及平英超紀錄的連續19場未曾落後。賽後再創一連串紀錄的曼城以27戰積65分，領先次席周三才有比賽的曼聯多達15分但多賽一場，為雙方周末曼市打吡前夕打下強心針。

曼城周末雖要迎戰曼聯，但今仗正選陣容只收起了根度簡及史東斯，加比爾捷西斯及拿樸迪擔任正選，開賽初段「藍月」已佔有極大控球優勢，史達寧及奇雲迪布尼曾先後起腳，15分鐘曼城馬列斯右路傳中，狼隊丹當斯卡搶先史達寧一步，將皮球撞入自己龍門，結果曼城領先1:0。完半場前一分鐘，馬列斯再次右路傳中，貝拿度施華頭槌頂後，中堅拿樸迪門前撞入，但VAR覆核後指拿樸迪輕微上臂越位，結果曼城只領先一球回更衣室。

下半場曼城繼續嘗試爭取第二個入球，奇雲迪布尼及馬列斯禁區內先後射門，皮球均被狼隊門將魯爾柏迪斯奧撲走，戰至61分鐘摩天奴罰球傳入禁區，狼隊中堅高亞迪「插水式」頭槌頂入，替客軍追成1:1平手。

隨後曼城積極搶攻希望能夠全取三分，史達寧在禁區外起腳曾射中柱，終至80分鐘基爾獲加右路傳中，狼隊後衞解圍不遠，加比爾捷西斯門前執雞成功，助曼城再次領先。領隊哥迪奧拿隨即作出今場唯一調動，以中場根度簡入替貝拿度施華，90分鐘根度簡禁區內回傳給史達寧，後者扭不過狼隊後衞後，皮球落在禁區內馬列斯腳下第一時間「熨射」得手，曼城領先至3:1；補時3分鐘，根度簡禁區內遠射，魯爾柏迪斯奧將皮球擋出不遠，「耶穌仔」再次門前「執雞」成功，結果曼城以4:1擊敗狼隊全取三分。

賽後曼城各項賽事錄得21連勝，當中15場英超連勝之外，自去年11月尾作客0:2敗給熱刺後，各項賽事已保持了28場不敗，期間取得25勝3和的佳績，已追平了球會最長的不敗紀錄（2017年4月至12月）。同時，曼城近19場英超沒有一分鐘處於落後，亦追平了阿仙奴於98月12至至99年5月的英超紀錄。

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