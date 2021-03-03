前阿仙奴領隊雲格離隊後，成為了國際足協（FIFA）全球足球發展總監，並提出了一系列如處理越位爭議及界外球的方案，據報國際足協周五將會開會討論有關雲格的提議。

當中自球壇引入VAR之後，肉眼幾乎無法觀察的「體毛越位」，扼殺了很多的入球，雲格早於去年已建議，進攻球員任何可以射門的身體部位，包括腳、頭、膝蓋、後背甚至腋窩，只要與防守球員處於平排，也可不必構成越位。

同時雲格的提讓還包括改革界外球，在自己半場內可以用腳踢，代替用手擲出皮球，這可以適應現時球壇從後場組織攻勢的大趨勢。

雲格的提議將會在周五的國際足協（FIFA）年度大會上討論，任何一條球例改變，都要獲得至少四分之三的票數支持。

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