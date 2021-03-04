世盃外等國際賽將於本月底重開，不過在武漢肺炎疫情下，包括英國在內的多個國家都採取嚴格的防疫措施，不少英超球隊都擔心一旦球員代表國家隊出賽，將會因為檢疫及隔離而需要缺陣一段長時間，曼聯領隊蘇斯克查更打算阻止隊中主力般奴費南迪斯（B費）出戰國際賽。

英國政府現時根據其他國家的疫情作出分級，其中所有從「紅色級別」國家回國的人士都必須強制隔離10日，B費所屬的葡萄牙正是其中一個紅色級別國家。

蘇斯克查日前暗示，除非英國政府能夠放寬球員的檢疫限制，否則未必會讓B費代表葡萄牙出賽：「我們仍未就這件事作正式討論，但我不願意讓自己的球員隔離10日。我們是向球員支薪的一方，國際足協亦賦予我們權力決定是否讓球員代表國家隊，讓球員到紅色級別國家作賽對我們來說無疑是一個難題，我希望B費能夠在4月初對白禮頓的賽事為我們上陣。」

多支英超球隊日前舉行過一次視像會議，研究讓球員參加國際賽的可行方法，當中包括容許從非紅色級別國家回國的球員在回國後的第5日進行檢測，假如結果呈陰性的話便可以即時結束自我隔離。據英國《每日郵報》報道，各支英超球會代表早前亦曾經與英國政府進行會談，要求括免從紅色級別國家回國的球員接受10日強制隔離，不過遭到反對，相信各支球隊在別無選擇之下，只能阻止球員出戰國際賽。

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