近期有報道稱，曼聯右閘雲比沙卡若再不獲修夫基徵召，就會放棄英格蘭國家隊改為代表剛果民主共和國。事實上他的最大競爭對手，就是利物浦的阿歷山大阿諾特（TAA）及車路士的列斯占士，當中TAA即使今季演出不及過去兩季，仍被視為英軍右閘的首選。

英軍右閘現人滿之患，至少有4至5名球員具備條件及實力代表國家隊踢今夏歐國盃，但TAA絕對是眾人中的首選。年僅22歲的他有着豐富大賽經驗，後上助攻能力特別強，短短4個球季在所有賽事已收穫40球助攻，比中場球員數據更亮麗。即使今季利物浦成績差強人意，他的狀態也有點飄忽，控傳及回防的失誤增多，但這位對上兩季都入選英格蘭職業球員工會（PFA）英超最佳陣容的右閘，絕對比其他競爭者的優勢大。

列斯占士上季才在前主帥林柏特的年輕化政策中崛起，這兩季也令人眼前一亮，體能甚至好過TAA。不過，他在球會正選未算穩，尤其杜曹接手後改踢3-4-3陣式，要與赫臣奧杜爾爭逐位置。況且，他去年10月歐國聯對丹麥的國家隊地標戰，竟領紅牌被逐，也予人鹵莽及欠成熟之感，只不過相比雲比沙卡及兩位已年屆30的「師兄」基爾獲加及捷比亞，重用年青人的修夫基今夏徵召他的機會相對大。

英格蘭今夏歐國盃候選右閘表

球員（球會） 年齡 國家隊上陣（入球） 入選機會

阿歷山大阿諾特（利物浦） 22歲 12場（1球） ★★★★★

列斯占士（車路士） 21歲 4場（0球） ★★★★

雲比沙卡（曼聯） 23歲 0場（0球） ★★

基爾獲加（曼城） 30歲 53場（0球） ★★★

捷比亞（馬德里體育會） 30歲 25場（1球） ★★

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