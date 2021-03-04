周三舉行的西班牙盃4強次回合賽事，巴塞隆拿戰至補時藉碧基入球贏2:0，兩回合計追成2:2平手後，於加時上半場憑巴夫韋迪頭槌奠勝擊敗最後只餘10人應戰的西維爾，兩回合計以3:2反勝而打入決賽。

首回合作客以0:2不敵西維爾的巴塞隆拿，周三在次回合開賽12分鐘便由奧士文尼迪比利遠射破網而領先1:0。巴塞66分鐘有佐迪艾巴近射中楣不入，大難不死的西維爾則於73分鐘由奧甘波斯博得12碼，但他親自主射被達史特根撲到並沒收。

戰至補時2分鐘，西維爾有費蘭度法蘭斯兩黃一紅被逐而少踢一人。2分鐘後，碧基便接應基沙文左路傳中頂入，助巴塞次回合贏2:0，兩回合計追成2:2平手，需要加時再賽。

加時比賽5分鐘，巴夫韋迪接應佐迪艾巴助攻近門頂入，巴塞反先成3:2，驚險淘汰西維爾，近11季第9次晉身西班牙盃決賽。

今年的西班牙盃決賽將於4月17日舉行，巴塞屆時對手是周四另一場4強利雲特對畢爾包的勝方，兩隊在首回合以1:1賽和。

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