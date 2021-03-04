羅馬周三憑阿馬度迪亞華拉在完場前2分鐘建功，作客以2:1力克「紫百合」費倫天拿，保持爭奪意甲前四的希望，在聯賽榜排第二的AC米蘭同日則戰至補時7分鐘由基斯爾射入12碼，於主場以1:1逼和烏甸尼斯。

羅馬對費倫天拿一役上半場戰況較為平淡，以28分鐘杜辛華荷域接應列貝利傳球後殺入禁區的射門較具威脅，但皮球被羅馬門將包盧比斯擋出，完半場兩隊互交白卷。

換邊後，客軍於48分鐘由史賓亞蘇拿接應基安盧卡文仙尼助攻，於禁區內射入而領先1:0。不過，史賓亞蘇拿在60分鐘解圍時擺烏龍，費倫天拿得以追成平手。然而，戰至88分鐘，卡斯杜柏在禁區邊右路傳中，阿馬度迪亞華拉近門射入，旁證示意越位，但經VAR確認入球有效，羅馬終以2:1險勝費「紫百合」。

至於AC米蘭迎戰烏甸尼斯，在射手伊巴謙莫域因傷缺陣下，形勢佔優但一直未能突破客軍防守，完半場雙方踢成0:0。烏甸尼斯在換邊後僅3分鐘便差點打開僵局，惟尼斯托羅夫斯基頭槌攻門被AC米蘭後衞阿利斯奧羅馬洛尼護空門解圍。68分鐘，烏甸尼斯獲得角球，迪保羅開出角球由洛迪高比卡奧頂入而領先1:0。

落後的AC米蘭於補時因贊斯拿臣在禁區內犯手球而獲判12碼，於97分鐘由基斯爾操刀射入而扳平，最後以1:1逼和烏甸尼斯。基斯爾這記入球是於96分20秒射入，根據Opta的統計，這是2017年4月杜雲沙柏達在對國際米蘭的96分39秒士哥以來，AC米蘭在意甲的最遲入球。

AC米蘭和波後，目前25戰得53分續居聯賽榜第二位，落後少賽一場的榜首隊國際米蘭3分，47分的羅馬排第五，落後第四位、同日以5:1大勝克羅托內的阿特蘭大2分。

周三意甲戰果

薩斯索羅 3:3 拿玻里

AC米蘭 1:1 烏甸尼斯

費倫天拿 1:2 羅馬

阿特蘭大 5:1 克羅托內

賓尼雲圖 0:3 維羅納

卡利亞里 1:0 博洛尼亞

熱拿亞 1:1 森多利亞

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！