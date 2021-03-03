香港啱啱有個63歲男士，接種完中國製科興疫苗唔夠兩日後身亡，遠喺巴西家吓成80歲嘅球王比利，雖然已經不良於行，但據報道佢都打咗科興疫苗，而佢似乎對呢支國貨好有信心，仲話：「今日係難忘嘅一日」。

曾三奪世盃冠軍嘅巴西球王比利，自舊年武漢肺炎疫情大流行後，一直留喺巴西聖保羅嘅屋企深居簡出，據知成80歲嘅佢家陣連基本行動都有困難，Netflix喺2月底推出咗部比利嘅紀錄片，更睇到佢要用支架同輪椅代步。

足籃壇名宿排隊打疫苗

呢位前球王禮拜二喺佢ig上傳咗張相，表示自己已經接種咗首劑疫苗。戴住口罩又舉起手指公畀like嘅比利就話：「今日係難忘嘅一日，我注射咗疫苗。疫情大流行仲未結束，喺更多人獲得接種疫苗之前，大家必須繼續遵守防疫規定保障生命呀！」據當地傳媒報道，比利係喺自己屋企，接種咗首劑有效率僅得50.6%嘅中國製科興疫苗，認真有「吉屎」。

擁有2.1億人口嘅巴西，截至禮拜三武肺確診個案已經超過1,000萬宗，當中死亡個案更超過25萬宗，係全球疫情最嚴重嘅國家。巴西早係1月已經批准使用中國科興疫苗同牛津阿斯利康疫苗，但目前該國人口嘅接種比例不足4%。講開又講，原來3月2日係當地高齡人士接種疫苗嘅第1日，所以除咗比利外，同佢一齊贏得1958年世界盃冠軍時嘅隊友、89歲嘅薩加奴同86歲嘅比比，都已經接種咗疫苗，不過就唔知佢哋係咪都係接種咗科興疫苗喇。

其實唔少體壇名宿因年紀漸大，都紛紛接種疫苗。好似已經87歲嘅NBA名將「指環王」標羅素（Bill Russell）、73歲嘅湖人名宿「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）都已接種咗疫苗，並鼓勵大家及早接種。就連72歲嘅馬刺教練普波域治（Gregg Popovich），都已經喺1月底接種咗疫苗，仲話相信大家接種咗疫苗後，世界終會恢復正常。

MLB全壘打王接種後身亡

不過美國職棒大聯盟（MLB）嘅前全壘打王漢克艾朗，1月底喺睡夢中安詳離世，但就掀起社會關注，事關喺1月初，漢克艾朗就曾經優先接種武肺疫苗，當時佢仲幫手宣傳疫苗安全，話接種過後感覺唔錯，仲鼓勵大家接種，可惜喺兩星期後佢就與世長辭，終年86歲。