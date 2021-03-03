現年43歲的意大利門將保方，由1995年於帕爾馬開始自己的職業生涯，至今已經在球場奮鬥了超過20年。雖然現時在祖雲達斯屬於二號門將，但保方每逢上陣依然交出不俗的表現，近日這名祖記老將就談到了自己的掛靴大計，提到自己最遲會在2023年的夏天結束球員生涯。

其實早在2017年的時候，保方就已經曾經談過自己打算在該季結束後掛靴，不過最終選擇加盟了巴黎聖日耳門（PSG）。近日保方接受了英國傳媒《衞報》的訪問，終於為自己的掛靴時間加上最後期限：「以前我沒有想到自己會踢這麼長時間，2023年的6月，會是我的極限了，這是真的，不過我都有機會在4個月之後掛靴。」

另外保方又提到自己隨着年齡的增長，自己在場上會犯下更多的錯誤，不過這些錯誤會令到他感到越來越難受：「老實說，當我搞亂了比賽的時候，我感到很不舒服。我習慣自己在場上交出最好表現，所以當我做了一些不完美的事情時，我會感到非常尷尬。我從未想過的會踢這麼長的時間，不過我覺得這些都是美好的故事。」

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