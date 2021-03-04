夏登（James Harden）轉投網隊後周三首次倒戈，在作客火箭的NBA常規賽取得29分、10籃板及14助攻的「三雙」進賬，協助包括五名正選在內全隊共有七名球員得分上雙的網隊以132:114輕取火箭，送對手13連敗。兩連勝的網隊則取得了11戰的第10場勝利，並締出客場7連勝的隊史紀錄。

火箭因為傷患影響，今場只有八名球員可用。完成第一節後僅落後網隊27:30的火箭，第二節被對手拉開，完半場網隊領先67:54。網隊在第三節領前74:59時連得8分，戰至該節還剩約7分30秒時領先火箭23分，惟火箭其後反撲，憑一段10:0攻勢在第四節還剩約8分鐘時追成只落後8分。然而，網隊連取之後8分、包括夏登投進2記三分球，在第四節中段再拋離火箭113:97，最終並順利報捷。

今場是夏登於周一加時贏馬刺之役取得30分、14籃板、15助攻後連續第二次取得「三雙」，是他今季第8次貢獻「大三元」，根據EliasSports的統計，他亦是第一位倒戈火箭首場便獲「三雙」的球員，首次倒戈對前度效力球隊即獲「三雙」則為NBA歷來第六人。不過，夏登首次倒戈雖在賽前獲火箭在場內播放影片致敬，場内3,615名球迷不少在片段播放時都大喝倒采，當他最初幾次觸球時噓得更加厲害，比賽下來歡呼才逐漸比噓聲更多。

除了獲「三雙」的夏登，網隊今場以K艾榮（Kyrie Irving）獲24分最多，J夏里士（Joe Harris）亦有19分進賬。火箭雖有禾爾（John Wall）和奧拉迪普（Victor Oladipo）雙雙刷新個人今季最高得分，分別攻入的36分，但在全隊有五人得分上雙下仍然不敵網隊，連輸第13場，是該隊自2001年15連敗以來最長連敗走勢。事實上，火箭自夏登於1月14日被交易後陷入困境，自2月4日以來未嘗一勝。

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