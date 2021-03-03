英國《每日郵報》引述意大利消息，稱國際米蘭因未有在規定時間內，向曼聯支付簽入前鋒盧卡古協議中一筆432萬鎊的獎金，現被對方要求立即清還剩餘的4,300萬鎊（約4.7億港元）轉會費；若未能如期繳款，紅魔就要求以拿達路馬天尼斯或史堅尼亞作為賠償條件。

國際米蘭於2019年夏天宣佈以7,500萬鎊從曼聯購入盧卡古，並達成以分期付款的方式向曼聯支付這筆金額，但報道指這間意甲球會錯過在指定限期內，向曼聯支付達432萬鎊的獎金，而根據協議的條文，要一次過將欠下曼聯的4,300萬鎊餘額，全數清還。

由於掌管國際米蘭的中資企業蘇寧集團最近陷入財困，旗下的中超球隊江蘇蘇寧在過去數日才宣佈會停止營運，面臨散班可能性。據說曼聯已向國際米蘭提出，若然未能付出這4,300萬鎊，他們便會從藍黑軍團內挑選球員作為賠償，而他們的目標分別是前鋒拿達路馬天尼斯及中堅史堅尼亞，看看國際米蘭願意放哪一位給他們。

拿達路馬天尼斯一向是不少豪門的獵物，目前身價高達6,000萬鎊以上，遠高於他們在出售盧卡古協議中所欠的4,300萬鎊餘額，但曼聯不介意只再付1,500萬鎊左右，將這位阿根廷當紅前鋒弄到手。

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