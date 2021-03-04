周三蘇超第31輪賽事，正力爭近10年來首個聯賽冠軍的格拉斯哥流浪，憑射手摩尼路斯完場前3分鐘的入球，作客1:0小勝利雲斯頓，距離封王只差一步。然而今場比賽卻發生了一段小插曲，現任格流領隊謝拉特卻在半場時鬧球證被逐，周末該隊主場對聖美倫一戰，謝拉特將無緣在場邊督師，隨時只能在看台見證球隊近10來首個，以及他球員及領隊生涯的首個聯賽冠軍。

上半場射手摩尼路斯突破越位後單刀，被利雲斯頓門將撲跌，但球證比頓不但沒有判罰12碼，還指摩尼路斯插水向他出示黃牌，結果兩隊半場互交白卷。憤怒的謝拉特半場時找球證理論：「你不跟我說話嗎？」比頓稱：「我不能。」謝拉特隨即說：「我知道你為甚麼不跟我說話，因為你犯上XX的錯，你完全一片混亂。」

原本球證只向謝拉特出示黃牌警告，但由於謝拉特越鬧越激，最終球證只好向他出示紅牌，結果下半場謝拉特只能在看台觀看球隊絕殺對手。賽後謝拉特表示：「那球明顯是12碼，我一向都是支持球證的人，但我們都是人我們都會犯錯，在這個水平的比賽3個球證都犯上了同樣的錯誤，他們的角度是最清楚，我距離最遠都能清楚看到。我要求一個解釋，他卻拒絕跟我說話，我認為我有權要求對話，這判決是不對，是不公平的。」

下場格流主場對聖美倫的一戰，隨時是該隊今季的封王戰，事關目前格流領先次席的些路迪多達18分，聯賽還餘7場之下，只要下仗格流勝出而些路迪落敗，兩隊還餘6輪下分差將會擴大至21分，這意味格流將可以提早封王，然而今場領紅的謝拉特，恐無緣在這場封王戰中在場邊督師。

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