周三NBA的常規賽，為湖人及小馬在周日明星賽前的最後一場賽事，不過湖人在缺少球星勒邦占士（LeBron James）下，以120:123不敵帝王，錄得兩連敗；相反小馬後衞當錫（Luka Doncic）同樣因傷缺陣的情況下，仍以87:78擊敗雷霆豪取三連勝。

作為今季湖人唯一一位打足36場比賽的球員，占士在周三的賽前因為左腳踝扭傷的關係，未有隨隊加利福尼亞州參加對陣國王的比賽，繼續留在洛杉磯接受治療，今季首次缺席湖人的比賽。缺少了占士以及安東尼戴維斯（Anthony Davis）的湖人，即使有舒路達（Dennis Schroder）貢獻28分及9次助攻下，依然難敵有6人得分上雙的帝王，最終以120:123落敗。

不過距離NBA明星賽只有數天時間，有人就擔心占士會否因傷缺席明星賽，不過據ESPN的報道指，占士仍然會在周末前往亞特蘭大報到，參加自己第17次的明星賽，湖人教練禾高（Frank Vogel）賽後亦解釋了占士缺陣的原因：「我們在在有需要的時候，就要鼓勵占士在某些比賽中休息，當時如果他想打比賽的話，我們也會支持他。占士現時的情況很好，不過腳踝感到痛楚，所以這就是機會讓他留在家中休息。」

同日小馬亦有當錫因腰部傷患問題缺陣，今場與占士一樣需要避戰，惟小馬仍能輕鬆擊敗雷霆。小馬教練卡利奧（Rick Carlisle）賽後亦提到過去2周當錫一直都在努力解決腰部問題，並且在最近兩次練習中都要戴上按摩帶，不過對當錫在周日的明星賽中復出感到樂觀。

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