去季中超冠軍江蘇蘇寧因母公司蘇寧集團財困，周日向外表示球會將停止運作，由奪冠至停止運作中間只有108日，事件震驚中外。近日有中國傳媒報道，部份江蘇的中國球員因斷糧已久，加上前途未明之下，現時迫於無奈要賣樓。

中國《足球報》報道，雖然蘇寧對外表示球隊停止運作，有球員曾經向球隊查詢可否回復自由身加盟其他球隊，卻得到球隊回覆表示「停運並非解散」，並要求球員等待球隊的進一步通知。但直至現時，球隊仍未向球員作任何形式的通知。

報道中亦指出，部份江蘇球員對前景非常擔憂，事關球隊停運前已經拖欠薪酬一段時間，能否追回已是問號。再者，現時中國足協仍未確認江蘇蘇寧的命運，而有合約在身的球員就礙於球隊尚未解散未能離開，要離隊的話新東家必須用錢替球員贖身。但在疫情影響之下，到底有多少球隊會用如此方法羅致江蘇球員？

足球報指有江蘇的球員已在南京置業，現時零收入下令他們的財政壓力極大，希望可以盡快轉投其他。但有部份球員卻「打定輸數」，已經決定出售剛買入的不久的單位套現，但求甩身。

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