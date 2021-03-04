港府上月在新一份財政預算案中，稱將撥款逾三億元推行「提升足球場設施五年計劃」，包括增加符合國際標準的5人場，而本地球迷組織「撐場大聯盟」周三晚約見足總總幹事袁文川及足總5人足球經理曾偉忠，就政府將撥錢改善場地表達意見，並促請政府必須興建符合國際足協場地標準的5人場。

本年度財政預算案，政府在「改善康體設施」章節提出預留3.18億元推行「提升足球場設施五年計劃」，除改建5人場，也準備擴建現有硬地場地至標準11人草地球場等。一直關注本地足球發展的「撐場大聯盟」昨日與5人足球關注者、立法會議員陳沛然到足總就政府提出改善場地表達意見。

「撐場」指，足總與「撐場」的看法一致，同樣認為足球場地值得政府投放資源改善，無論足球業界、關注團體及使用者會就足球訓練的專業角度及使用者對場地設施的需求，而稍後向民政局提出場地提升計劃，獲政府確定改善的場地必須改建為符合國際足協場地標準的5人足球場地，而過程中要加入持份者意見，方可做到有效使用公帑及推動本地足球發展的目標。

「撐場」已就政府改善足球場地作出多項具體建議，預計下周透過社交平台專頁公開相關建議，並呼籲區議會持續關注及跟進各區場地設施問題，稍後約見政府相關部門，反映各項建議。康文署早前已開始著手改建硬地場，惟部份已改建的5人場是嚴重「縮水」，不符國際足協的最低標準。

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