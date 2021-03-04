季初車路士一直受門將問題困擾，天價加盟的阿列沙巴拿加（Kepa）一直未能打出匹配身價的表現，不過自從艾度亞文迪加盟後，問題似乎得以解決。不過，據指車路士未來仍希望在門將位置上增兵，收購對象是與AC米蘭尚餘半年合約的意大利一號門將基安盧基當拿隆馬。

雖然藍戰士坐擁合計身價高逾10億港元的Kepa及艾度亞文迪2位門將，但球隊似乎仍不滿足，據報這支倫敦球會現時正密切留意米蘭門將當拿隆馬的去向。這位22歲門將自出道以來已備受注目，今季因米蘭重返前列位置，他與紅黑兵團的隊友受到關注。現時米蘭與當拿隆馬的合約只餘下半年，但續約問題一直因當拿隆馬一方要求過千萬歐元年薪，以及只願意續約兩年而遲遲未能達成共識。

若最終當拿隆馬與米蘭談判破裂，車路士或在夏天以免費轉會方式羅致這位門將，當然亦要擊敗祖雲達斯及巴黎聖日耳門等競爭者。若當拿隆馬最終加盟，恐怕作為全球最貴門將的Kepa將成最大受害者，這位周薪達15萬鎊、與車路士尚有4年合約的26歲門將，將很大可能被放棄。

-----------------------------

新一年要學識理財呀

你不理財，財不理你，新一年邦民會繼續成為你財政上嘅強大支援！只要喺2021年3月1日至2021年3月31日期間新客戶首次提取貸款，可即場獲賞現金高達港幣$3,500▲！

利用轉數快，即使足不出戶，都可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年3月1日至2021年3月31日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！