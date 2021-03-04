周三曼聯作客0:0賽和水晶宮，紅魔鬼已經連續3場、接近5小時約285分鐘沒有入球，前鋒不力當然是原因之一，今仗賽事進入下半場時，曼聯隊長中堅哈利馬古尼亦開始對前線球員表現感到不滿，向拉舒福特爆粗破口大罵；然而作為曼聯青訓產品的福仔亦不甘示弱，同樣以粗口向隊長作出回應。

論年資，19年夏天才以破後衞世界紀錄轉會費7,000萬鎊轉投紅魔的哈利馬古尼，當然不過在球會已長達16年的福仔，但27歲的馬古尼作為球隊隊長，亦有責任向23歲的福仔作出提醒。在下半場一次攻勢中，拉舒福特被吹罰越位，當皮球出界後二人開始隔空互罵，當時拉舒福特叫喊：「你到底想要我做甚麼？」當馬古尼憤怒地回應稱：「不要成日Fxxxxx越位！」福仔亦不甘示弱：「收聲喇！Fxxxxxx Kxxxxxxx。」

幸好二人隔空互罵後，沒有進一步將事件鬧大，比賽繼續進行。經過馬古尼的警告後，最終曼聯今仗只錄得2次越位，但全場11次射門只得1次射中目標，賽後錄得接近5小時約285分鐘沒有取得入球。前曼聯後衞加利尼維爾亦炮轟拉舒福特：「這實在是很差的表現，拉舒福特在下半場的觸球亦實在太可怕了，當皮球傳到他附近時，他根本無法控制住皮球。」

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