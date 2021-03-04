周四歐洲足協（UEFA）以及匈牙利足總確認，歐聯16強利物浦對RB萊比錫的次回合比賽，會再次選址首都布達佩斯的普斯卡斯球場舉行。

礙於疫情關係，現時德國政府現時對來自英國的人士實施旅遊禁令，令利物浦首回合無法作客德國，改於布達佩斯上演首回合。而因德國表明，任何人士曾入境英國後回國必須接受隔離，亦令次回合賽事無法如安排於利物浦主場晏菲路球場上演，所以周四兩支球隊及UEFA達成共識，決定次回合賽事繼續於普斯卡斯球場舉行，比賽日期依舊為3月10日。

首回合賽事利物浦就在普斯卡斯球場靠穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼各建一功，以2:0擊敗RB萊比錫。賽後高普接受訪問時就指非常喜歡這個球場，「這是一個很好的球場，看上去有點像馬德里體育會的主場，這對我們來說是喜訊。而我肯定未來可開放球迷入場，全場爆滿的話氣氛肯定一流。」

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