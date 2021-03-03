曼聯周三與主場的水晶宮互交白卷，各項賽事連續三場踢成0:0，在英超近五輪比賽則第四度與對手賽和，目前在英超落後榜首的曼城14分，爭奪聯賽冠軍再遇打擊。

在聯賽榜排第二的曼聯今場形佔優勢，控球率達63%，但全場11射只有1次中龍，尼曼查馬迪在12分鐘遠射被主隊門將古亞達撲出，今場傷癒任正選的卡雲尼不久後近射則高出，兩隊半場互無建樹。

主隊水晶宮要到下半場初段才有一次射門中龍，但佐敦阿休51分鐘與賓迪基撞牆後施射被甸恩軒達臣沒收。曼聯在74和76分鐘先後換入麥湯米尼及丹尼爾占士冀加多攻勢，惟後者上陣2分鐘後在禁區內頭槌攻門被擋出。曼聯81分鐘有格連活特在禁區外射門高出，水晶宮戰至90分鐘有雲安荷特接應米利禾積域傳送後於禁區內射門被甸恩軒達臣化解，最終兩隊賽和0:0，各得1分。

今場比賽已是曼聯今季在英超第次賽和0:0，追平了2004/05球季及2016/17球季的單季最多0:0紀錄，各項賽事連續三場0:0則為2015年10月由雲高爾任主帥以來第一次。不過，曼聯亦成為了英格蘭頂級聯賽歷來第五支開季首14場客場不敗的球隊，之前曾做到此成績的球隊是1973/74球季的列斯聯、1987/88球季的利物浦、2001/02以及2003/04球季的阿仙奴。

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