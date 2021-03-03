李斯特城周三在英超作客般尼，在先失一球下只能以1:1逼和對手，阿士東維拉同日亦失分，作客被少踢一人的榜尾球隊錫菲聯賽以1:0擊敗，錯失收窄與前四距離至2分的機會。

傷兵滿營的李斯特城今場有哈維班尼斯、占士麥迪臣、占士祖斯甸及莊尼伊雲斯缺陣，開賽4分鐘，咸沙袓靴里回傳力度不足，馬迪維達截得皮球後擺脫尼迪迪並射破卡斯柏舒米高十指關，般尼領先1:0。

咸沙袓靴里在12分鐘有機會將功補過，但他近門施射僅僅高出。34分鐘，尼迪迪長傳入禁區，伊恩拿祖窩利破網，李斯特城追成1:1平手。37分鐘，卡斯柏舒米高撲出達高斯基的頭槌攻門，雙方完半場踢成1:1。

兩隊在下半場都有不少機會，但今場表現出色的卡斯柏舒米高於48分鐘救出基斯活特的頭槌攻門，李城於71分鐘有列卡度彭利拿射門被擋出底線後，泰利文斯在84分鐘遠射亦在省中對方球員後中柱不入，最終兩隊賽和1:1。

至於有隊長基亞利殊繼續因腿傷缺陣的阿士東維拉，開賽30分鐘被錫菲聯的麥哥迪克在門前破網而落後0:1。換邊後，維拉在54分鐘有奧尼屈堅斯近門頂中楣而不入，錯過扳平機會。榜尾的錫菲聯雖於57分鐘有菲臘積基爾卡因飛鏟安華艾加斯，球證翻看VAR後以紅牌將其驅逐而少踢一人，但最終仍成功爆冷，以1:0小勝維拉。

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