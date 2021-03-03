本年度NBA明星賽將於3月7日在亞特蘭大舉行，小馬後衞當錫（Luka Doncic）將成為歷來第6位未夠23歲就2度以正選姿態出戰這項盛事的球員，跟拜恩（Kobe Bryant）及勒邦占士（LeBron James）睇齊，難怪連《時代雜誌》也要將他列為2021年全球最具影響力的100位次世代人物之一。

文：童健

於2018年進入NBA的當錫今季場均得28.6分、8.4個籃板球及9次助攻，多項數據在隊中甚至整個聯盟都名列前茅，難怪剛在周日才滿22歲，就能連續兩年獲得正選出戰NBA明星賽的機會，成為繼拜恩、LBJ、奧尼爾（Shaquille O’Neal）、I湯馬士（Isiah Thomas）與巴利（Rick Barry）等殿堂級巨星後，第6位未滿22歲便最少2度獲選為明星賽正選球員。

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尼拉特輸「民意」唔介意

更難得的是，這位新星未有因此而迷失自我，謙稱其實拓荒者後衞尼拉特（Damian Lillard），比他更值得在明星賽擔正：「我沒想過自己今年會成為正選，我知道尼拉特應比我更值得拿到這席位。」當錫受高度看好可成撐起下一代NBA的頂級球星之一，他早前亦獲《時代》選為2021年100大次世代人物。假以時日，甚至有望追上曾四次當選的占士，入選《時代》百大風雲人物（非次世代）。

事實上，明星賽正選的投票分為三個部份，球迷投票佔50%比重、球員與教練則各佔25%。在西岸兩個後場位置的爭奪戰中，勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）在三個部份都得到最多支持，穩奪一席。尼拉特在球員與教練兩部份的得票率都比當錫高，但在公眾投票部份卻不敵對方，聯盟為了順從「民意」，於是便將正選席位給了當錫。令人意外的是，向來非常自負的尼拉特，對此竟然未有太大反應：「年輕時我的確會很介懷，能成為明星賽正選是一項成就，我當然希望有這種機會，但老實說，我並不意外，現實就是這樣。」

小馬頂薪合約綁鎮山之寶

雖然不少球評與名宿紛為尼拉特抱不平，但其回應除了盡顯風度外，或多或少亦反映出他對屈居當錫之下心服口服。當錫出道短短數年，已憑俊俏外貌與華麗球風成為新一代NBA寵兒，更被譽為魔術手莊遜（Magic Johnson）與布特（Larry Bird）這兩位傳奇球星的混合體。自奴域斯基（Dirk Nowitzki）退役後，當錫已接棒成為小馬的基石，如無意外，會方今夏勢將提前以一份五年頂薪合約把他綁住。當錫上季已成功躋身NBA最佳陣容一隊，假如他今季再度入選，新約的總薪酬將可由1.68億美元（約13.1億港元），跳升至2.02億美元，所以無論為名為利，他今季都肯定會拼盡。