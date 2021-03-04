隨着周三曼聯作客與水晶宮賽和0:0後，現時紅魔在聯賽已經落後榜首曼城多達14分，基本上奪冠無望。早前曼聯名宿里奧費迪南就建議紅魔，今夏應盡快簽入多蒙特前鋒艾寧夏蘭特及巴黎聖日耳門（PSG）前鋒基利安麥巴比，加上多蒙特中場查頓辛祖一直是紅魔的目標之一。不過紅魔領隊蘇斯克查就透露，由於疫情影響到球會收入的關係，因此今個夏天將不會花大錢去簽入新球員。

根據去年10月份紅魔公佈上個季度的業績報告，就顯示出紅魔的淨虧損達到了2,320萬鎊（約2.5億港元），雖然蘇B希望今夏可以有新援到來，但他亦認為武漢肺炎疫情會影響到了球會的轉會預算：「隨着疫情的變化，足球世界的轉會將變得越來越少，疫情影響着足壇每一個人，令到收入減少，這是世界每間球會都需要面臨的問題。」

另外蘇B又提到即使未有任何大牌球星加盟，他亦相信紅魔的表現會變得更好：「我們需要顧全大局，現時球隊在場上或是訓練時的表現也有改善。你可以看到我們用不同的方式去重建球隊，青年軍有不少球員，現時我們或許可以給予他們更多機會。」

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