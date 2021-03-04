NBA明星賽將於下周日（香港時間下周一）在阿特蘭大舉行，受到武漢肺炎疫情影響，今年的NBA新秀賽已被取消，三分賽、技巧挑戰賽及入樽賽則與明星賽安排在同一天之內舉行，惟聯盟周三仍然公佈了分別由錫安威廉臣（Zion Williamson）和摩蘭（Ja Morant）領銜的美國隊，以及隊中有來自六個國家球員的世界隊名單以作表揚。

新秀賽球員名單由NBA各隊助教投票選出，10名美國的新秀及二年生組成美國隊，10名美國以外國家的新秀和二年生則組成世界隊。據聯盟周三公佈，今年不用上陣比賽的美國隊球員分別來自10支隊伍，分別為入選了今年明星賽的塘鵝球星錫安威廉臣、2019/20 NBA最佳新秀灰熊的摩蘭、黃蜂後衞拿美路波爾（LaMelo Ball）、木狼後衞安東尼艾華士（Anthony Edwards）、帝王後衞哈利貝頓（Tyrese Haliburton）、熱火後衞希路（Tyler Herro）、鷹隊前鋒D亨達（De’Andre Hunter）、馬刺可任後衞或前鋒的K莊遜（Keldon Johnson）、金塊前鋒樸達（Michael Porter Jr.）及勇士中鋒占士韋士文（James Wiseman）。

至於世界隊有五人來自加拿大，分別是塘鵝後衞阿歷山大獲加（Nickeil Alexander-Walker）、紐約人後衞或前鋒RJ巴列特（RJ Barrett）、灰熊前鋒奇勒（Brandon Clarke）、雷霆後衞多特（Luguentz Dort）和勇士後衞慕達（Mychal Mulder）。其餘五人為熱火前鋒尼日利亞的阿治華（Precious Achiuwa），巫師前鋒以色列的艾夫迪亞（Deni Avdija）和日本的八村壘（Rui Hachimura），金塊後衞阿根廷甘柏素（ Facundo Campazzo），以及雷霆後衞法國的馬列頓（Theo Maledon）。

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