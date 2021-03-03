效力英超富咸的中場基雲麥當奴透露，他是因長期受慢性腎病困擾，所以今季才沒有為球隊上陣，而他將在四月進行換腎手術，之後希望可繼續球員生涯。

今年32歲的麥當奴2016年夏天由狼隊加盟富咸，並是球隊18/19球季和今季升上英超的功臣之一。不過富咸並沒有將這位蘇格蘭國腳列入今季英超25人註冊名單內，曾惹起爭議。麥當奴日前接受球會電視台訪問終於透露，自己原來一直受慢性腎病困擾，並將在四月進行腎臟移植手術。

麥當奴說：「我自成為足球員後，一直要跟慢性腎病和腎衰竭對抗。我的職業生涯，要緊跟醫生指示，而外界根本不知道足球會有這一面。很多人問我為什麼沒有上場比賽，又或為什麼不外借爭取上陣機會。我們並不想對外公佈這消息，現在終是適當時候。」

原來正因為麥當奴病情日益嚴重，富咸才沒有將他列入今季英超25人註冊名單內，只讓他擔任U23的教練團成員。不過麥當奴希望完全康復後，可以在低組別聯賽繼續球員生涯。麥當奴說：「我早在12年前就知道自己最終需要做腎臟移植手術，現時我有一個腎已經失去功能，另一個腎只餘下10%功能。當我還比賽時，病情只是第一期，現在已經是第五期慢性腎病、腎衰竭。健康始終最重要，畢竟生命有危險。」富咸則在球會Twitter表示：「基雲，我們所有人都在背後支持你。」

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