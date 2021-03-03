【綜合日本外電】距離7月舉行的東京奧運現時只餘下4個多月時間，但現時日本政府及國際奧委會（IOC）均未確認東奧是否會如期舉行。近日有日媒報道，指日本政府主張如期舉行奧運，但為減低國民憂慮，傾向不予海外觀眾入境觀賞比賽，全程「日本人限定」。周三東京奧委會主席橋本聖子就向傳媒表示，各個持份者將在3月25日之前，決定是否予海外觀眾入境欣賞東奧賽事。

原定3月7日解除的東京都緊急狀態令，近日已決定將延長兩周，而近期的確診人數下跌幅度不如預期，亦令國民擔心日本是否有能力如期舉行奧運。據《每日新聞》報道，現時由首相菅義偉領導的政府打算如期於7月23日舉行東奧，不過為免國民憂慮奧運期間大量海外遊客入境導致疫情失控，所以不傾向東奧比賽開放予海外觀眾入場。

《讀賣新聞》近日的民意調查發現，雖有70%的受訪者對東奧感興趣，但有58%受訪者反對在大部份地區緊急狀態令仍未解除下舉行東奧，更有多達91%受訪者認為即使東奧如期舉行，亦要嚴格限制入場人數，甚至閉門作賽。

周三日本政府、IOC、國際殘奧委、東京奧委會以及東京都代表舉行五方視像會議，會後東京奧委會主席橋本聖子公開表示將在3月25日傳送聖火開始前決定是否允許海外觀眾入場，4月則決定是否批准日本國民入場欣賞比賽。