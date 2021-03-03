挾聯賽五連勝威勢，意甲榜首國際米蘭在周四聯賽造訪下游球隊帕爾馬時，就算個別位置上會作出輪換，料仍夠贏；「讓球」盤國米讓球半/兩球捧上盤。不過，由於帕爾馬近年鬥國際不時半場領先，故可冷敲帕爾馬「半勝」，有8倍。（球賽編號：星期四4；now638、有線654、662及無綫myTV Super301台明日3:45am直播）

信往績博帕爾馬「半勝」

國際目前以24戰得56分居首， 在周中聯賽快車上演前已領先次席的AC米蘭四分，為保榜首優勢，今訪排尾二的帕爾馬時必拼。國際不單近況好，近五場聯賽全勝之餘，今役主力基本上可以全部候命，僅近期甚少正選披甲的史提芬奴辛斯受傷缺陣。不過，由於國際在下周一的聯賽要硬撼第四位的阿特蘭大，為免球員過份疲累，教練干地今役在個別位置上或會出作出輪換，除了上仗停賽的後衞阿舒拉夫會復出之外，前鋒阿歷斯山齊士亦可能會代替盧卡古或拿達路馬天尼斯擔正，配合主力如中場尼高路巴列拿及比列錫等，國際陣容依然強勁。

畢竟，國際今季鬥榜末四弱表現不俗，共獲3勝1和，並合共取得15球，當中國際的「讓球」盤路是3贏1輸（見附表1），加上球隊在首循環主場爆冷與帕爾馬打和，今役一定會更加把勁去爭取三分，絕對讓得起。

老牌球會帕爾馬今季表現令人失望，目前以24戰得15分排尾2，深陷降班漩渦，球隊近況亦頹，自去年12月初之後就未嘗一勝，就算有主場之利亦難看好。不過，帕爾馬今役料有國際尅星謝雲奴趕及傷癒披甲，中場加斯頓保格文及後衞馬迪亞巴尼亦刑滿復出，加上帕爾馬近3次鬥國際竟然有2次半場領先（見附表2），而且帕爾馬近仗亦表現積極，近兩場聯賽都於半場領先，只是因欠後勁而未能守到尾，因此，喜歡扒冷的朋友可冷敲是役8倍的帕爾馬「半勝」。

文：數人