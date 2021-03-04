今季紐卡素在領隊布魯士帶領下成績難言出色，最近3輪聯賽難求一勝。根據英國每日郵報報道，上周六紐卡素主場1:1賽和狼隊後，布魯士在公開場合指責中場馬特列治未有盡快向球隊傳達戰術指令，令後者非常不滿，並且在周二與布魯士於訓練場上爆發衝突，而且大部份紐卡素球員選擇支持列治。

報道指，上周六布魯士在訪問中表明不滿列治後，球員在賽後已經透過電話聯絡布魯士，希望可以立即與領隊就着此事進行交流，不過布魯士就要求在周二的訓練日當中再談論這件事，前者這個舉動令到列治更加生氣。直到周二紐卡素訓練時，紐記助教艾紐爾通知列治，布魯士正在辦公室等待他時，列治居然拒絕與布魯士見面，並表示自己不想與「懦夫」進行對話。

得知列治在訓練場罵自己為懦夫後，非常生氣的布魯士立即衝到訓練場上，用肩膀撞向列治，並向後者表示：「我已經為你做了任何事，你如今這樣對我？」列治亦「爆粗」回敬：「你XXX有為我做任何事。」然後更與布魯士表示二人的關係已經結束。據報紐卡素球員選擇支持列治，有消息人士更稱球員們認為布魯士一直都在逃避責任，永遠將球隊落敗的責任推到球員身上，有指這個情況已經維持了幾個星期，亦是列治選擇對布魯士爆發不滿的原因。

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