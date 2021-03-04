去年1月份被廣州富力解僱的前南斯拉夫名宿史杜高域，事隔一年終於再執起教鞭，剛好於周三度過56歲生日的史杜高域將會於本月尾帶領塞國，出戰2022年卡塔爾世界盃外圍賽歐洲區賽事。根據塞爾維亞足總的聲明指，已經與史杜高域簽署一份為期三年的合約，直至2024年。

去年11月塞爾維亞在歐洲國家盃外圍賽附加賽中不敵蘇格蘭，注定無緣出戰歐國盃決賽周賽事後，塞國足總決定於12月解僱前教練湯巴高域。對於自己能夠擔任塞國教練，史杜高域表示：「我感到喜出望外，同時亦十分自豪，沒有任何事可以與被國家選中作比較，這已經是我最好的生日禮物。」

同時史杜高域亦提及了展望了接下來的世盃外圍賽：「世界盃外圍賽即將開始，我們已經準備了很多，分析了其他對手。首兩場賽事（對陣愛爾蘭、葡萄牙）非常困難，這是小組頭兩名的主要競爭對手，不過球隊必須團結一致。」

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